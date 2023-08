Festa: no a vetro e lattine 

Vietato vendere vetro o alluminio fino alle 2 del mattino: lo prevede un’ordinanza comunale di Villasor in vista della manifestazione Sorres in Rock che stasera vedrà quattro gruppi musicali esibirsi al parco S'Isca. Dalle 17 sarà vietata la vendita d'asporto di bevande o contenitori in vetro e lattine, anche dai distributori automatici. Non si possono nemmeno introdurre elementi di vetro o latta nelle zone della festa. Si potranno vendere bevande d'asporto solo in contenitori di carta o in plastica senza tappo. (m. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA