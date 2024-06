Festa nelle cantine per regina Ciliegia 

Sapori, musica, tradizioni e divertimento. Cantine protagoniste per sabato alla Fiera delle Ciliegie. Migliaia di visitatori hanno preso d’assalto il centro storico di Lanusei per rendere omaggio alla protagonista indiscussa della festa, la ciliegia, facendo un viaggio nella tradizione enogastronomica del territorio. Un percorso tra delizie, di ogni tipo con l’accoglienza da manuale della cittadina. Per la mattinata di oggi, prima dell’apertura delle antiche cantine, sono attesi i gruppi folk,Saranno presenti: Lanusei, Florinas, Iglesias, Lodè, Ollolai, Sedilo, Usini, Mini folk di Ulassai e gruppo Amistade di Ilbono. Le maschere tipiche sfileranno, invece, questo pomeriggio: Sos gigantes de Sennaru, Sas Attittadoras di Bosa, Urthos e Buttudos di Fonni e Sos Corriolanos di Neoneli. Seguono, la degustazione di ciliegie, la premiazione con la Ciliegia d’oro, le cantine aperte e la musica tradizionale. (p. cam.)

