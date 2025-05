Festa monastir: il primo posto è suo 

Monastir 1

Tempio 0

Monastir (4-3-3): Daga, Porru (40’ st Arzu), Zurbriggen, Madero, Frau, Feola, Masia, Naguel, Cocco, (31’ pt Sanna), Sarritzu, Santoro (46’ st Arangino). In panchina Stevanato, Pinna, Corda, Manca, Riep, Suazo. Allenatore Angheleddu.

Tempio (4-3-2-1): Russo, Malesa, Arca, Sanna, Sosa, Carboni (18’ st Sakho), Bulla (24’ st Donati), Solinas (24’ st Aiana), Lemiechevski, Roccuzzo, Schinnea. In panchina Amoroso, Pinna, Garau, Thiam, Sabino, Masia. Allenatore Giorico.

Arbitro : Urru di Sassari.

Rete : 22’ st Sarritzu.

Note : ammoniti Naguel, Arzu, Roccuzzo, Malesa, Sakho; recupero 3’ pt, 5’ st; spettatori 800.

Macomer. Fa festa il Monastir al termine della finale play-off di Eccellenza, che consente alla compagine guidata da Marcello Angheleddu di accedere alla fase nazionale. Incontrerà la vincente dello spareggio fra Civitavecchia e W3 Maccarese del girone A laziale. A decidere il match è stato Stefano Sarritzu, che al 22' della ripresa ha messo in rete da pochi passi un delizioso assist di Santoro. Nonostante l'importanza della posta in palio, la gara è stata vibrante ma sempre nei binari della correttezza, con due squadre che hanno pensato a superarsi giocando un buon calcio e divertendo il pubblico. Il Tempio recrimina su un calcio di rigore non concesso e che poteva cambiare le sorti dell’incontro. Certo è che la compagine cagliaritana raggiunge questo traguardo bissando una stagione da favola dopo quella scorsa, con la società del presidente Carboni che in 12 mesi aveva ottenuto la promozione in Eccellenza.

Primo tempo

Parte forte il Monastir che in 5 minuti ha due occasioni con protagonista Sarritzu: al 9’ si vede ribattere la conclusione dalla difesa, mentre al 14’ pennella un assist per Masia il cui tiro va alto di pochissimo. Si fa sotto il Tempio alla mezz’ora, con un colpo di testa di poco fuori. Nel recupero della prima frazione è però Sanna che cerca di scavalcare Russo con un pallonetto ma il portiere dei galletti si oppone.

La ripresa

Tempiesi molto pericolosi al 4’ del secondo tempo con Daga che si oppone alla conclusione di Schinnea. La rete che decide l'incontro arriva al 22’ con una combinazione Sanna-Santoro sfruttata da Sarritzu che non da scampo al portiere. Il Tempio non ci sta e al 25’ reclama il penalty per un fallo di mano ma la l’arbitro non è dello stesso avviso. Poi nell’ordine ci provano senza fortuna Aiana che trova sulla sua strada Masia, Zurbriggen e Lemiechevsky.

