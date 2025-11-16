VaiOnline
Al Nespoli.
17 novembre 2025

festa monastir a olbia 

Derby ai campidanesi, Ragatzu: «Senza risposte ci fermiamo» 

Olbia 1

Monastir 2

Olbia (4-2-3-1) : Viscovo; Saggia, M. Perrone, Buschiazzo, Petrone; Mameli (3’ st Moretti), Biancu; Cabrera (5’ st Deiana Testoni, 18’ st Furtado), Lobrano, Islam (36’ st Mollo); Ragatzu. In panchina S. Perrone, Marrazzo, Cassitta. Allenatore Favarin.

Monastir (4-3-3) : Fusco; Pinna, Porru, Corcione, Piseddu; Ardau, M. Conti, Piro; Gibilterra (34’ st B. Conti), Aloia, Leone (38’ st Ferraro). In panchina Mereu, Pisano, Jah, Bellino, Tocco, Tuveri, Collu. Allenatore Angheleddu.

Arbitro : Ercole di Latina.

Reti : pt 37’ Piro, 39’ Gibilterra, 40’ Cabrera.

Note : espulsi nel st Buschiazzo e Biancu. Ammoniti Mameli, Lobrano (O), Aloia, Piro (M). Spettatori 739.

Olbia. Il Monastir ritrova il successo contro l’Olbia, sconfitta a domicilio 1-2 nel derby della 12ª giornata di Serie D e agganciata in classifica a quota 17. Ma la resa dei galluresi emerge dalle dichiarazioni post partita.

Le dichiarazioni

Al termine della sfida del Nespoli, chiusa in nove dalla squadra di Favarin, in sala stampa si presentano il capitano Ragatzu, il vice Biancu e l’allenatore dei portieri Carafa. «Non è stata una bella partita, non volevamo perdere, ma siamo stanchi», premette il primo: «Se non arrivano risposte concrete nei prossimi giorni, di trattative serie per la cessione del club e di bonifici per il pagamento degli stipendi, ci fermiamo. Abbiamo dato tutto, e se siamo ancora qua è perché non volevamo giocare in nessun’altra squadra».

Gli fa eco Carafa al posto di Favarin: «Il mister è andato subito via, mi hanno detto che era un po’ nervoso», spiega: «Devo ringraziare i ragazzi e il pubblico che ci ha sostenuto anche oggi: è una sconfitta immeritata, in cui paghiamo 3’ di sbandamento e la doppia espulsione. Ci stava il pareggio, la squadra esce dal campo a testa alta».

La gara

La partita si decide prima dell’intervallo: dopo l’incrocio dei pali colpito da Corcione su punizione, il Monastir vola su 2-0 grazie alle reti di Piro (37’) e Gibilterra (39’). Trascorso un minuto, Biancu centra la traversa e poi Cabrera sigla l’1-2.

Nella ripresa le espulsioni di Buschiazzo (al 30’, brutto fallo su Gibilterra) e Biancu (al 44’, intervento su Manuel Conti) complicano la vita ai padroni di casa, che si avviano verso la sconfitta. «Siamo stati bravi a chiudere due situazioni pericolose, poi abbiamo avuto un po’ di immaturità nella gestione del doppio vantaggio ed è arrivato il gol», commenta il tecnico ospite Angheleddu: «Certo, è difficile parlare di calcio per la situazione surreale che si è creata intorno all’Olbia: questo li ha penalizzati. Mi sarebbe piaciuto vivere un derby vero, speriamo di poterlo fare al ritorno».

