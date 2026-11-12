Un altro tassello nella crescita di Paul Mendy. Ieri sera, l’attaccante del Cagliari ha debuttato con la nazionale maggiore del Senegal, alla sua prima convocazione. È entrato in campo all’86’ della partita vinta per 4-1 contro il Sudan, nelle qualificazioni alla Coppa d’Africa del 2027, al posto di Nicolas Jackson che aveva sbloccato il risultato. Dopo le positive prestazioni in rossoblù, per lui è arrivata anche la consacrazione in patria con la scelta del ct Patrick Vieira di dargli i primi minuti in campo. Potrà sommarne altri, eventualmente, lunedì alle 14 contro lo stesso avversario ma stavolta in trasferta. È rimasto invece in panchina Alen Sherri nella vittoria per 2-0 dell’Albania sulla Finlandia, che conferma la squadra di Rolando Maran in testa al girone. Dei nazionali rossoblù, oggi tocca a Joseph Liteta alle 14 in Zambia-Burundi (pure lui qualificazioni alla Coppa d’Africa) e Juan Rodríguez alle 24 italiane nell’amichevole di lusso Argentina-Uruguay alla Bombonera di Buenos Aires, lo stadio del Boca Juniors.

Ad Asseminello

Oggi seduta mattutina al Crai Sport Center di Assemini. Ieri hanno continuato il lavoro personalizzato gli infortunati Giuseppe Aurelio, Alieu Fadera, Yerry Mina, M’Bala Nzola, Adam Obert, Yael Trepy e Harry Winks.

RIPRODUZIONE RISERVATA