festa masnata chimici 

Quinto turno di Coppa Italia nell’Over 50. Sardachem e Campagnola a picco nel girone A dell’Over 55, che vede al comando ancora la Masnata Chimici, mentre nel girone B la Maccioni Marmi fa la voce grossa e si porta momentaneamente in vetta nell’ultima giornata del girone di andata.

Leader a riposo

Riposano Audax e I Quartieri/De Amicis nella quinta giornata della Coppa Italia riservata all’Over 50. Vincono Real Putzu (sulla Mediterranea) e L’Okky Villanova (sull’Accademia Sulcitana), entrambe con lo stesso risultato di 3-0. Gli Amatori 4 Mori superano invece 2-0 il Deximu, mentre l’unico pari (1-1) lo siglano Nivea Karalis e Colonial Fruits.

Che fatica

Con qualche affanno, la Masnata Chimici si impone 3-2 sull’Ellas e consolida il primato del girone A dell’Over 55. Le inseguitrici infatti cadono rovinosamente: la Campagnola sbatte con la Car-Refinish (1-0), ma è ancora più clamorosa la sconfitta della Sardachem fermata dall’Opes Team sempre di misura. Guadagna il quarto posto la Cooper Band (2-0 sul Nuraghe), non vanno oltre il pareggio gli Ingegneri (0-0 con la Di. Fer.) e la Gigi Spada SI. TI. nello scontro diretto con la Tielle/PLS (1-1). Non si è disputata Myair Svapo-Poggio dei Pini, rinviata a data da destinarsi, in una quindicesima giornata che ha visto la Sinnai Conad riposare.

Goleada

Nessuna sorpresa nel girone B. La Moniaflor perde il primato ma per via del rinvio della gara contro gli Amatori La Palma, in programma mercoledì. Ne approfitta la Maccioni Marmi per portarsi provvisoriamente in testa grazie alla vittoria esagerata per 9-0 sul Mulinu Becciu, che chiude il girone di andata con un solo punto. Rispettano il pronostico anche l’Orione Selargius (6-0 sul Fileferru) e la De Amicis (2-1 sul Cagliari 2007).

Il Club (quinto) rifila una cinquina all’Aldebaran. Rientrano prepotentemente nel novero delle migliori otto che disputeranno i playoff scudetto anche il Sestu (grazie al 5-1 su La Vernice) e la Sardegna Termale Sardara, vittoriosa di misura sul Cral C.t.m. che si ferma dopo tre risultati utili consecutivi. I Resti Umani vincono (3-1) lo scontro diretto con la Frama/Beko Service dopo un digiuno da vittorie di oltre un mese.

