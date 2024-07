Festa Manna, un bando per gli stand  

Torna come da tradizione "Sa Festa Manna" dedicata a Santa Maria Assunta e fervono i preparativi a Guspini. L’ufficio Attività produttive del Comune ha aperto le procedure per l’occupazione dei posteggi temporanei di vendita e fino alle 23:59 del 31 luglio è possibile inoltrare le istanze di partecipazione.

Anche per l’edizione del 2024 saranno assegnati 40 posteggi. Oltre al criterio generale del maggior numero di presenze, già previsto nel regolamento, l’assegnazione terrà conto di un ordine di preferenza basato sulle tipologie di vendita.

Le categorie prioritarie saranno prodotti tipici locali del settore alimentare (torroni, dolci); prodotti alimentari artigianali, preferibilmente sardi; prodotti del settore non alimentare artigianale svolti in forma imprenditoriale, preferibilmente artigianato sardo; alimenti e bevande (automarket); mestieri girovaghi e, infine, hobbisti (operatori non professionisti). (g. g. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA