Festa Lulese: è in Prima 

Lulese è promossa in Prima categorie e raggiunge Gioventù Sarroch, Virtus Furtei e Lauras. Seulo 2010 ai playoff col Supramonte. Retrocedono matematicamente il Berchidda e il Flumini che fanno compagnia a Su Planu, Sant’Anna, Nikeyon Suni e 3 Stelle. Sono gli ulteriori verdetti dopo la terzultima giornata del campionato di Seconda categoria.

I risultati

Nel girone A l’Accademia Sulcitana travolge (1-5) il Pula e consolida la seconda posizione precedendo di quattro lunghezze il La Salle, che vince (4-3) con la Matzaccarese. In coda il San Paolo s’impone (2-4) a Domusnovas e aggancia (ultimo posto) il Gonnesa, sconfitto (3-0) dal Sant’Anna Arresi. Importante vittoria (1-2) per l’Audax a Bindua.

Nel gruppo B il Decimo 07 di Alberto Melis e Tonio Monni affonda (0-4) l’Accademia Dolianova ed è a un passo dal salto di categoria. Protagonista Zucca autore di una tripletta, di Matta l’altro gol. Per la zona calda, il La Pineta del patron Antonio Forte espugna (2-3) il campo del San Basilio con reti di Serra (doppietta su rigore) e Chernetskyi. Successo netto (6-1) del Sinnai contro l’Havana: per gli uomini di Gianluca Frau marcature di Mela, Gianluca Concas (tripletta) e Mura (doppietta).

Nel girone C il Cardedu travolge (5-1) la Castiadase e si avvicina alla Prima categoria. Il Villagrande si aggiudica (4-0) il derby con la Castor e consolida la seconda piazza. Il Burcei piega (4-1) il Triei e mette in cascina tre punti d’oro per la salvezza. Sconfitta interna (1-4) contro l’Escalaplano per il San Giorgio Flumini, che retrocede in Terza.

«Soddisfatti»

Nel gruppo D il Seulo rifila tre reti (3-0) all’Ales e stacca il pass per i playoff. «Una grande soddisfazione», dice il bomber dei rossoblù Tore Boi, profeta in patria: «Ci giocheremo le nostre carte negli spareggi». In coda successi per Gesturi e Lunamatrona rispettivamente con Sardara e Sant’Anna.

Nel girone E restano quattro i punti di distacco tra la capolista San Marco Cabras e il Macomer. Poker (4-0) dei primi della classe contro l’Allai. Macomer corsaro (0-2) a Norbello. Burgos e Bultei con i successi contro Simaxis e Folgore restano a due punti dalla seconda piazza. Dietro è bagarre per la salvezza/playout con Simaxis e Allai che hanno un punto di vantaggio su Bolotanese e Norbello. La Bolotanese è l’unica tra queste quattro ad aver vinto (1-0 con la Busachese).

Nel gruppo F la Lulese festeggia la promozione in Prima categoria grazie al successo (2-1) con l’Ollai e la contemporanea sconfitta (2-0) del Supramonte (ai playoff) contro l’Atletico Sarule, che si salva. Nelle retrovie non muovono la classifica Atletico Phiniscollis e Ottana.

Nel girone G goleada (0-12) dell’Atletico Sorso contro la cenerentola 3 Stelle. I primi della classe hanno sempre un punto di vantaggio sui cugini del Sorso 1930, che superano (3-0) la Folgore Tissi. Il San Nicola Ozieri batte (3-1) il Minerva e sorpassa al terzultimo posto l’Atletico Ozieri 2015, battuto (2-1) dal Centro Storico Sassari.

Nel gruppo H Sporting Paduledda e Palau restano appaiato al secondo posto grazie alle rispettive vittorie con Alà e Funtanaliras Monti. Non basta al Berchidda il pareggio (2-2) col Santa Teresa di Gallura per mantenere vive le speranze di salvezza.

