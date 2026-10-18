Festa Johansson:  il Mondiale è suo 

Il Campionato mondiale Uim-Apb di Aquabike si chiude a Olbia con il Gran Premio della Regione Sardegna e il trionfo di Samuel Johansson, che conquista il titolo dopo una finale ricca di colpi di scena. Nell’ultimo atto il protagonista annunciato è Gyorgy Kasza, ma nella Moto 3, complici le penalizzazioni dell’ungherese e di Francois Medori, rei di aver tagliato il percorso, il successo sorride allo svedese, che chiude la stagione con 125 punti, davanti a Kasza (123) e Medori (121).

La seconda manche della Runabout GP1 era stata rinviata sabato in seguito a un incidente al via. Quanto agli altri titoli, alla francese Jessica Chavanne basta un quinto posto nella Moto 3 per laurearsi campionessa del mondo. Il Gran Premio di Olbia va, però, alla norvegese Benedicte Drange. Da segnalare l’annata del belga Quinten Bossche, che avendo vinto tutte le Moto della stagione archivia il 2026 senza sconfitte, e l’affermazione nel Freestyle di Rashid Al Mulla, al settimo titolo mondiale.

Nella Ski GP2 il francese Robin Sylvester vince la Moto 3, ma il titolo va Karl Joosep Steinberg; nella Ski GP3 si afferma Leo Kete con tre vittorie su tre Moto e nella Ski GP4 Csongor Jászai aggiunge il titolo mondiale a quello europeo. Infine, nella Runabout GP2 si conferma Mattias Siimann, mentre nella Runabout Ladies GP4 il titolo iridato lo conquista Annemarie Oiemets.

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