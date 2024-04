Festa Inter: Calha show, Il Torino ko 

Inter 2

Torino 0

Inter (3-5-2) : Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni (26' st Buchanan); Darmian, Barella (26' st Arnautovic), Calhanoglu (18' st Asllani), Mkhitaryan (18' st Frattesi); Carlos Augusto; Thuram (18' st Sanchez), Martinez. In panchina Di Gennaro, Audero, Sensi, Cuadrado, Klaassen, Acerbi, Bisseck, Dimarco. All. S. Inzaghi.

Torino (3-4-1-2) : Milinkovic Savic; Lovato, Buongiorno, Rodriguez (26' st Masina); Bellanova, Tameze, Ilic, Lazaro (18' st Vojvoda); Ricci, Vlasic; Zapata (18' st Sanabria). In pamnchina Gemello, Popa, Pellegri, Kabic, Okereke, Dellavalle, Silva, Savva. All. Juric.

Arbitro : Ferrieri Caputi di Livorno.

Reti : nel st 11' e 14' (rigore) Calhanoglu.

Il numero 20 segna due gol nel 2-0 per festeggiare lo scudetto numero 20. L'Inter batte anche il Torino nel segno di Calhanoglu, che realizza una doppietta che manda ko i granata nella giornata delle celebrazioni per la seconda stella. Un uno-due nel giro di tre minuti che permette agli uomini di Simone Inzaghi di festeggiare al meglio il tricolore conquistato una settimana fa dopo la vittoria nel derby contro il Milan, ora sprofondato a -19 in classifica con la Juventus addirittura a -24 dopo il pareggio con i rossoneri. Nella giornata della prima storica di un trio arbitrale al femminile, anche Inzaghi diventa protagonista, perché all'ennesimo coro dei tifosi risponde saltellando con un sorriso, perché il tricolore porta la sua firma indelebile.

A scaldare le mani a Sommer ci pensa per primo Rodriguez con un destro dalla distanza, dall'altra parte Thuram spreca la palla per il vantaggio. La partita cambia a inizio ripresa, quando al 2’ Tameze stende Mkhitaryan lanciato verso la porta: rosso per il granata. L'Inter sblocca il risultato all’11’: Mkhitaryan trova il varco giusto per servire Calhanoglu, mancino e nerazzurri in vantaggio. Tre minuti dopo De Vrij manda in porta Thuram, che in area viene steso da Lovato in scivolata: dal dischetto Calhanoglu firma la sua personale doppietta spiazzando Milinkovic Savic con il decimo gol su dieci rigori calciati quest'anno (in una striscia di 16 reti rigori realizzati consecutivamente).

L'ultima mezzora si trasforma definitivamente in una festa, prima di ricevere l'abbraccio dell'intera tifoseria arrivata da tutta Italia nella sfilata scudetto con l'autobus scoperto per le vie di Milano.

