Festa in via Verga per l’inaugurazione del palazzetto 

Dopo tanti anni di attese e proteste per le pessime condizioni, il palazzetto dello sport di via Verga a San Gavino ha una nuova vita. Con una bella inaugurazione la struttura è stata consegnata alle tante società sportive del paese che sono subito scese in campo insieme agli amministratori comunali, all’ex sindaco Carlo Tomasi e al consigliere Bebo Casu, assessore nella giunta precedente che aveva investito per la ristrutturazione ben 150mila euro. È felicissimo il sindaco Stefano Altea: «Con un finanziamento di 150mila euro dell’avanzo di amministrazione, e su impulso della nostra assessora allo sport Claudia Pinna, abbiamo concluso i lavori nel palazzetto dello sport avviati dalla precedente amministrazione. Insieme al recente intervento sulla mensa scolastica, abbiamo concluso le opere ereditate e, a breve, inizieremo gli interventi programmati dalla nostra amministrazione. Questo del palazzetto è un intervento fondamentale per il mondo sportivo del basket e della pallavolo che, ci auguriamo, possa favorire la pratica di questi sport anche per le nuove generazioni».

I lavori hanno permesso la sostituzione del campo da gioco, degli infissi esterni, dei servizi igienici, degli impianti, il ripristino degli intonaci e le tinteggiature, la coibentazione esterna e l’installazione di una nuova cupola apribile in copertura.

