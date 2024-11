Festa in Pediatria con i volontari Simoncino e Batman 

Una mattinata indimenticabile quella vissuti ieri dai piccoli pazienti del reparto di Pediatria dell’ospedale San Francesco. Hanno ricevuto la visita dell’animatore cagliaritano “Simoncino” e del volontariato Salvatore Monni, noto per i suoi travestimenti da Batman. Per entrambi, da decenni impegnati in azioni di volontariato, l’occasione per portare dei doni ai più piccoli, impegnati nei percorsi di cura. «Sapere di poter strappare un sorriso ai bambini che si trovano nelle corsie ospedaliere mi scalda il cuore - racconta Salvatore Monni - sono grato all’Asl 3 e così al reparto di Pediatria, per averci concesso di essere in città. Abbiamo incontrato dei piccoli coraggiosi, delle famiglie straordinarie, ma soprattutto delle equipe mediche dotate di grande professionalità e umanità». Aggiunge Monni: «Speriamo di poter tornare al San Francesco alle porte del Natale. La nostra è una missione di vita, interamente gratuita, che rende il nostro dopolavoro speciale».

Dopo tante difficoltà va meglio nel reparto di Geriatria. «Ero ricoverata e stavo molto male - dice Francesca Cunedda di Siniscola -. Ora va meglio e ringrazio i medici e gli infermieri perché sono stati molto professionali e gentili». (g. i. o.)

RIPRODUZIONE RISERVATA