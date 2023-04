Festa in Pediatria con i supereroi e le uova di Pasqua 

Una ventata di leggerezza e tanta dolcezza nella Pediatria del San Martino. Superman e Spiderman sono arrivati con le uova di Pasqua ed è bastata la vista dei supereroi per entusiasmare i piccoli pazienti. L’iniziativa di ieri mattina è stata ideata da Lorenzo Fadda, giovane titolare della pizzeria e bisteccheria “Poco ma sempre” di Oristano, che ha coinvolto lo staff del locale per regalare momenti di spensieratezza ai bambini ricoverati.

«L’idea di aiutare il reparto è nata dopo un’esperienza che mi ha coinvolto personalmente – spiega il giovane titolare del locale in centro – A Natale i figli di mio cugino sono stati ricoverati e i genitori avevano pensato di donare alcuni regali anche agli altri pazienti per rendere la degenza più serena. Così ho pensato di potermi rendere utile pure io e, con la mia famiglia e i colleghi, ho pensato a lotteria solidale per Pasqua». Idea azzeccata perché in tre giorni i biglietti della lotteria sono terminati e il ricavato è stato destinato al reparto di Pediatria. Obiettivo è contribuire all’acquisto delle poltrone per le mamme. «Una decisione presa in accordo con il personale del reparto che ha spiegato quali fossero le urgenze» ha aggiunto. Lorenzo Fadda ha già in mente altri progetti di beneficenza, «mi farebbe piacere che anche altre attività seguissero questa linea, ci sono tante associazioni e realtà che hanno necessità di sostegno. Tutti insieme potremmo anche fare rete per simili iniziative». ( v.p. )

