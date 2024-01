Festa in Pediatria, arrivano due Befane 

Sono arrivate dalla finestra. Due atletiche “Befane” ieri mattina hanno regalato momenti di allegria e spensieratezza ai bambini ricoverati nel reparto di Pediatria del San Martino. Sotto i panni della simpatica vecchina c’erano due vigili del fuoco che, insieme ai colleghi del comando provinciale, con l’autoscala sono arrivati fino al quinto piano dell’ospedale e attraverso una finestra sono entrati direttamente nel reparto. Grandissima l’emozione per i piccoli pazienti e le loro mamme: le Befane hanno consegnato calze e altre sorprese ai piccoli ricoverati ma soprattutto hanno regalato una mattinata diversa ai bambini che stanno trascorrendo le feste in ospedale.

I festeggiamenti per l’Epifania ieri sono proseguiti in piazza Eleonora, dove i ragazzi della Consulta Giovani e del Rotaract hanno distribuito calze e dolci a tanti bambini. A causa della pioggia che per tutta la nottata non ha dato tregua, non c’è stata la discesa della Befana da palazzo Corrias ma è stata ugualmente una mattinata di divertimento fra musica e regali.

Di pomeriggio la festa è andata avanti al comando dei vigili del fuoco in via Del Porto dove all’interno dell’hub c'è stata la discesa dall’alto.

