VaiOnline
Tratalias.
15 febbraio 2026 alle 00:28

Festa in paese per i cento anni di Elisa Mulas 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Grande festa a Tratalias per i cento anni di Elisa Mulas. Nata a Is Fonnesus, allora nel Comune di Serbariu, prima della nascita di Carbonia, dopo le nozze si è trasferita a Tratalias, precisamente nelle campagne di Coremò insieme al marito Emanuele Pistis (di cui è rimasta vedova).

Ha dovuto sostenere la famiglia insieme alle sorelle a causa della prematura scomparsa della mamma per poi lavorare nei campi nelle campagne di Tratalias. Successivamente si è trasferita nel paese nuovo dove risiede tutt’ora, coccolata dall’affetto dei familiari che si occupano di lei.

Alla festa hanno partecipato le sorelle e alcuni parenti più stretti e non è voluto mancare il primo cittadino Emanuele Pes che in compagnia dell’assessora Claudia Carboni ha portato gli auguri a nome della comunità, donandole un gagliardetto e un mazzo di fiori: «Per noi è un piacere – dice Emanuele Pes - andare a rappresentare tutto la cittadinanza e portare gli auguri e ringraziare queste persone che compiono cento anni facendo un percorso di vita all’interno del nostro paese. Sono cittadini che hanno vissuto la storia della nostra comunità ed è un onore omaggiarli per questo importante traguardo».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’anniversario.

«Grazia Deledda, perenne modernità»

Il capo dello Stato a Nuoro celebra il centenario del Nobel alla scrittrice 
l Deiana, Loi, Orunesu
La visita

«Gli vogliamo bene, lui lo deve sapere»

Applausi e ringraziamenti sotto la pioggia per il presidente e il suo omaggio alla scrittrice 
Simone Loi
maltempo

«Ho rischiato di morire schiacciato da quell’albero»

Andrea Scroccu: «Come mai non c’era l’allerta rossa?» 
Gianni Agus
L’ira dei pazienti nei centri prelievi. Denuncia della Fials: l’ennesimo grave disservizio

Niente reagenti, stop alle analisi

Al Santissima Trinità (Asl 8) si fermano gli esami del sangue 
Pale eoliche e distese fotovoltaiche graveranno sui conti delle famiglie. Il presidio: «Pronti a opporci»

«I costi degli impianti nella bolletta dei sardi»

La denuncia degli attivisti: nel decreto del Governo un regalo alle multinazionali 
Lorenzo Piras
La tragedia

L’addio di Francesca: «Ciao uomo di mare, il tuo sorriso un faro»

Arbatax, la sorella scrive al capitano morto nel naufragio della sua barca 
Simone Loi
Giustizia

Scontro su Gratteri tra Nordio e Csm: «Credibilità minima»

Il ministro attacca le toghe contrarie a eventuali sanzioni per il magistrato 
Il referente in Italia di Elon Musk, Andrea Stroppa, in una immagine tratta dal suo profilo X.X ANDREA STROPPA CLAUDIUS NERO'S LEGION+++ ATTENZIONE LA FOTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATA O RIPRODOTTA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA+++ NPK +++
Il referente in Italia di Elon Musk, Andrea Stroppa, in una immagine tratta dal suo profilo X.X ANDREA STROPPA CLAUDIUS NERO'S LEGION+++ ATTENZIONE LA FOTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATA O RIPRODOTTA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA+++ NPK +++
Roma

Indagato per omicidio stradale l’uomo di Musk

Andrea Stroppa, referente in Italia del miliardario, ha travolto e ucciso un 18enne 