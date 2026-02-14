Festa in paese per i cento anni di Elisa Mulas 

Grande festa a Tratalias per i cento anni di Elisa Mulas. Nata a Is Fonnesus, allora nel Comune di Serbariu, prima della nascita di Carbonia, dopo le nozze si è trasferita a Tratalias, precisamente nelle campagne di Coremò insieme al marito Emanuele Pistis (di cui è rimasta vedova).

Ha dovuto sostenere la famiglia insieme alle sorelle a causa della prematura scomparsa della mamma per poi lavorare nei campi nelle campagne di Tratalias. Successivamente si è trasferita nel paese nuovo dove risiede tutt’ora, coccolata dall’affetto dei familiari che si occupano di lei.

Alla festa hanno partecipato le sorelle e alcuni parenti più stretti e non è voluto mancare il primo cittadino Emanuele Pes che in compagnia dell’assessora Claudia Carboni ha portato gli auguri a nome della comunità, donandole un gagliardetto e un mazzo di fiori: «Per noi è un piacere – dice Emanuele Pes - andare a rappresentare tutto la cittadinanza e portare gli auguri e ringraziare queste persone che compiono cento anni facendo un percorso di vita all’interno del nostro paese. Sono cittadini che hanno vissuto la storia della nostra comunità ed è un onore omaggiarli per questo importante traguardo».

