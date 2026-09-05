Festa in paese all’insegna della tradizione 

Continuano i festeggiamenti della comunità di Quartucciu in onore di San Pietro Pascasio. Gli appuntamenti, nel segno della fede e della tradizione, hanno visto il momento centrale dei festeggiamenti religiosi con la messa solenne presieduta dal cardinale Arrigo Miglio e la processione per le vie del paese, accompagnata dalla banda musicale G.B. Pergolesi e dal gruppo folk Is Prendas de Sant’Efisi. In serata spazio anche al divertimento e alla musica con la prima edizione di “San Pietro Pascasio’s Got Talent” dalle 21.30, dove il parroco don Davide Cannella ha partecipato al talent nelle vesti di giudice. Oggi il programma prosegue con le messe delle 8 e delle 10: la celebrazione solenne delle 10 sarà presieduta da don Pierpaolo Piras. Alle 21.30 la chiusura dei festeggiamenti a tutto ritmo con l’intrattenimento musicale dei Pop Mania insieme a Matteo Bruni ed Enrico Cicotto, il parroco non ha escluso delle piccole sorprese di socialità e divertimento per i presenti alla festa. ( mat.cab. )

RIPRODUZIONE RISERVATA