Festa in maschera per il museo 

Lo sguardo è proiettato al futuro, ma senza dimenticare le fondamenta, quel passato da ricostruire. Ecco il messaggio che si leva dalla sala conferenze della Cantina Sedilesu, dove ieri mattina si è svolto il convegno “Dialoghi sulle maschere della Barbagia e del bacino del Mediterraneo”. Il sindaco puntualizza: «Abbiamo un’importante occasione da cogliere: ricostruire il percorso, gestionale e concettuale, che ha permesso la nascita del museo. Negli anni Ottanta è nata questa idea vincente». Un fine settimana ricco di appuntamenti nel ventennale della fondazione del museo. Dibattiti e studiosi a confronto, un territorio in vetrina con i suoi meravigliosi siti archeologici come le domus de janas di “S’Eredadu e Sa ‘e Matzotzo” e “Sa Perda Pintà”. Oggi, dalle 17, il momento più atteso: la sfilata delle maschere tradizionali. Mamuthones e Issohadores ma non solo. Presenti anche i Tamburini e trombettieri di Oristano, i Thurpos di Orotelli, i Rollate di Sappada, maschera del Friuli-Venezia Giulia, i Boteiros di Viana do Bolo, in Galizia, Spagna, i figuranti croati Grobnički Dondolaši, infine, il gruppo Lastarii proveniente da Bucovina, un territorio al confine tra l’Ucraina e la Romania.

Un vanto che caratterizza la quotidianità, mentre incontra il turismo e ravviva l’economia locale. Nel paese famoso per il vino Cannonau e per i Mamuthones e gli Issohadores, le maschere della tradizione rappresentano quel tassello imprescindibile che aiuta a sognare, ad accogliere e a imbastire prospettive radiose. «In questi anni è stato già fatto un grande lavoro - dice Elena Giangiulio, direttrice della struttura e responsabile dei servizi museali della società Promakos -. Il futuro è roseo, stiamo già collaborando con l’amministrazione di Mamoiada per espandere il museo e la collezione. L’obiettivo di entrambi è quello di renderlo più ampio e moderno, di riqualificarlo. È questo il traguardo che ci siamo posti e vogliamo raggiungere nei prossimi cinque anni con la nostra gestione». Barone aggiunge: «Oggi abbiamo un arricchimento delle collezioni perché la comunità riconosce questo luogo identitario che è il Museo delle maschere. In tanti hanno donato beni di famiglia».

«Vogliamo rievocare il percorso del nostro museo - premette con orgoglio il sindaco di Mamoiada, Luciano Barone -. Parliamo di una struttura che si integra perfettamente con la nostra comunità e che a breve sarà ampliata. Questo ci proietta in un futuro ambizioso, sempre più contaminato dalla cultura». Il paese si apre al mondo e tesse trame virtuose. A Mamoiada il Carnevale è una ragione esistenziale. Ecco perché i vent’anni del Museo delle maschere mediterranee rappresentano l’evento. Due giornate ricche di spunti, al via ieri, tra dibattiti, studiosi e maschere in arrivo pure da Croazia e Spagna. Oggi alle 17 l’attesa sfilata nel centro storico.

Orgoglio identitario

Storia gloriosa

Pace e speranza

È il messaggio che si leva da Mamoiada. «Tredici giovani ucraini non ancora maggiorenni, non in età di servizio militare, respireranno aria di festa e gioia in questo fine settimana - conclude Elena Giangiulio -. Il Comune ha voluto manifestare la sua vicinanza e la sua solidarietà all’Ucraina auspicando la fine della guerra».

