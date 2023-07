Festa in Gallura per il Cagliari in Serie A 

Non si spegne l’eco della promozione del Cagliari: anche a Tempio ieri sera (foto Valerio Spano) è stata festa grande, migliaia di persone nella piazza centrale hanno dimostrato il loro amore per i colori rossoblù. Ranieri e Pavoletti i più celebrati, ma grande entusiasmo anche per il resto della squadra. Oggi il Cagliari si allena a Tempio al mattino, mentre alle 20 primo test contro l’Olbia di Greco, che milita in serie C. Per l’allenatore romano la possibilità di vedere il suo progetto di gioco fin dalle prime battute del ritiro. Intanto Oristanio ha firmato per il Cagliari.

Nello sport