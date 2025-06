Festa in chiesa per i 65 anni del gruppo folk “I Nuraghi” 

Sessant’anni di creazione di costumi tradizionali, feste, amicizie. È un compleanno importante per l’associazione culturale I Nuraghi, fondata a Sestu nel 1965. E domani si festeggia. Appuntamento alla messa delle 11 nella parrocchia di San Giorgio in via Repubblica.

Invitati anche gli altri gruppi folk: «Ci farebbe molto piacere la presenza di una o due coppie in abito tradizionale come rappresentanza del vostro gruppo, contribuendo così a rendere ancora più autentico e solenne questo momento di raccoglimento», ha scritto l’associazione in una nota. Un modo per ringraziare tutti quelli con cui «nel corso degli anni abbiamo avuto il piacere di collaborare e intrecciare cammini di tradizione e amicizia».

Un’associazione nata nel cortile di casa di Erminia Angioni e Massimo Spiga, che hanno dato vita all’avventura insieme a un gruppo di amici. Poi le tappe più importanti: la partecipazione ai primi raduni, la prima volta alla festa di sant’Efisio, i primi balli tradizionali. L’associazione ha anche organizzato mostre dei costumi che realizza con cura e in base ad approfondite ricerche storiche; l’ultima a Casa Ofelia in occasione di Monumenti aperti. Domani mattina invece i banchi della chiesa si riempiranno dei colori dei costumi tradizionali. (g.l.p.)