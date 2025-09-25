Festa in centro tra musica, cultura e convivialità 

Torna oggi a Nuoro “l’Ultima notte d’estate” tra musica, cultura, convivialità ed eccellenze locali. Appuntamento dalle 18 lungo il percorso che da piazza Asproni va a piazza Vittorio Emanuele e a corso Garibaldi.

L’iniziativa, ideata e realizzata dal Ccn Corso Garibaldi e vie limitrofe, vede la collaborazione di Coldiretti e Confesercenti. L’evento si incastona inoltre nel gemellaggio con Sharper Nuoro 2025 Notte europea dei ricercatori, che proporrà un itinerario tra il centro e l’anfiteatro del centro polifunzionale di via Roma. Resteranno aperti fino alle 22 il museo deleddiano, quello della ceramica, quello del Costume e il Man mentre Spazio Ilisso fino alle 20. Il centro storico sarà animato da attività commerciali con aperture serali e promozioni speciali, da locali del food & beverage che ospiteranno esibizioni, concerti e intrattenimenti, e da artigiani e creativi. La musica farà da collante alla serata: dalla performance della Seuin Street Band ai concerti di Peppino Anfossi, Uffà Uffà, Rock in Trio, dj set e altri ospiti. Prevista performance di Gianluca Medas. Cuore dei sapori lo Street food, con Coldiretti e Confesercenti, 12 punti di degustazione accompagnati dalla Bette The Band. Patrocinio del Comune, cofinanziamento dalla Regione.

