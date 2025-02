Festa in basilica, stop al traffico 

Modifiche alla viabilità in occasione dell’ordinazione di monsignor Mario Farci a nuovo vescovo di Iglesias, prevista per domani in basilica. Dalle 14 alle 19 ci sarà il divieto di sosta con rimozione forzata nelle vie Marconi, tra via Brigata Sassari e via D’Annunzio e tra via Porcu e via Parrocchia; Parrocchia, tra via Marconi e il civico 4 e piazza Sant’Elena nel tratto antistante il sagrato. E ancora in via Diaz tra via Zara e via D’Annunzio e tra via Zara e via Firenze e via D’Annunzio tra via Marconi e il civico 14.I divieti non riguardano gli autobus che trasportano i pellegrini. Sarà inoltre chiuso il traffico in via Marconi, dall’incrocio con via Porcu all’incrocio con via Parrocchia dalle 15 alle 17, con direzione obbligatoria a destra in via Porcu e negli stessi orari all’incrocio con via Diaz si potrà andare solo a sinistra verso via Zara.

RIPRODUZIONE RISERVATA