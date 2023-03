festa Ilva col Cassino 

Cassino (3-4-3) : Campisi; Coccorocchio (40’ st Ceccarelli), Gallo, Donnarumma (31’ st Pompei); Raucci, Orlando (4’ st Darboe), Lucchese, Mazzaroppi; Cavaliere (18’ st D’Alessandris), Ingretolli, Tribelli (45’ st Plini). In panchina Della Pietra, Tomassi, Maciarello, Evangelista. Allenatore Carcione.

Ilvamaddalena (4-3-3) : Sordini; Roszak (29’ st Cavaiola), Contucci, Di Pietro, Ferlicca; Lobrano (45’ st Sidoti), Mastromarino, Ansini; Cacheiro (42’ st De Carlo), Altolaguirre (44’ st Galvanio), Aiana(31’ st Ndongala). In panchina Mejri, Gentile, Escobar, Bazile. Allenatore Gardini.

Ilva 1

Cassino 0

Arbitro : Nuckchedy di Caltanissetta.

Rete : nella ripresa 37’ Cacheiro.

Note : ammoniti Aiana, Lobrano, Pompei. Recupero 1’ pt, 5’ st.

La Maddalena. L’Ilva torna alla vittoria di fronte al proprio pubblico con una prestazione importante e si rimettono in corsa in chiave salvezza. La gara è condizionata dal forte vento che si abbatte sullo stadio Zichina.

Il match

I maddalenini spingono subito sull’acceleratore con Cacheiro che fa partire un destro dal limite dell’area centrando la traversa, poco dopo Altolaguirre va vicino al gol ma Campisi è bravissimo a parare. Poi grande equilibrio con le rispettive difese che non corrono grossi pericoli e al rientro negli spogliatoi è ancora 0-0. Nella ripresa ci provano di più gli isolani, prima con Aiana, che con un tiro cross sfiora il palo, poi con Contucci che con un colpo di testa su punizione di Ansini dà l’illusione del gol. Gli ospiti provano a reagire ma non creano pericoli alla difesa isolana che è sempre attenta. A sette minuti dalla fine arriva il gol vittoria: Cacheiro sfrutta una disattenzione difensiva dei laziali, salta Campisi e conclude a rete per il vantaggio. I ragazzi di Gardini serrano le fila e chiudono la gara sull’1-0.

