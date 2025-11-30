VaiOnline
Al Monteponi.
01 dicembre 2025 alle 00:27

Festa Iglesias, il derby è suo 

Il Carbonia pareggia ma la squadra di casa non molla mai 

Iglesias 2

Carbonia 1

Iglesias (4-3-3) : R. Daga I, Crivellaro, Arzu, Leroux, Fidanza, Abbruzzi, A. Piras, E. Piras, Cancilieri, Salvi Costa, Capellino. In panchina Slavica, Mancini, Pintus, Corrias, R. Daga II, Tiddia, Alvarenga. Allenatore Murru.

Carbonia (4-4-2) : Floris, Melis, Gurzeni (44’ st Serra), Chidichimo (19’ st Zonchello, 28’ st Artese), Hundt, A. Mastino, F. Mastino (13’ st Coulibaly), Ponzo, Pavone, Porcheddu, Boi. In panchina Saiu, Tatti, Massoni, Ollargiu, Carboni. Allenatore Manca.

Arbitro : Mattu di Oristano.

Reti : 40’ pt (r) e 42’ st Salvi Costa, 31’ st Pavone.

Note : rosso diretto a Cancilieri (87’); ammoniti A. Piras, Capellino, Hundt, Boi. Recupero 1’ pt - 5’ st. Spettatori 450.

Iglesias. L’Iglesias fa suo il derbissimo del Sulcis con il Carbonia, facendo esplodere di gioia il proprio pubblico a pochi minuti dal termine. È l’11 di Murru a fare la partita (tante occasioni per l’Iglesias, tra cui anche due di Salvi Costa parate da Floris) nel primo tempo, ma è il Carbonia a sfiorare il gol: al 1’ Boi entra in area e sfiora il palo poi al 22’ riceve il filtrante in area di Chidichimo e spara, ma Daga compie un miracolo. Al 40’ Cancilieri è abbattuto in area e Salvi Costa trasforma il calcio di rigore dell’1-0.

La ripresa

Nella ripresa sono tante le occasioni per un Salvi Costa straripante ma sfortunato e c’è anche la gran parata di Floris sulla punizione a giro di Arzu. Al 31’ Pavone tocca uno dei suoi unici palloni ma lo trasforma in oro: controllo, girata e rasoterra mancino ad incrociare per l’1-1. L’Iglesias non ci sta e riprende il proprio assalto: al 42’ testa di Salvi Costa a destra per Capellino, che rimette al centro e nella mischia lo stesso Salvi Costa incorna di prepotenza da due passi. È il gol che fa esplodere il pubblico, ma il centravanti brasiliano riesce anche a divorarsi il 3-1 allo scadere.

