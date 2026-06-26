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La curiosità.
27 giugno 2026 alle 00:09

Festa hawayana con Barella, Sau e Cossu 

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L’occasione sono stati i 40 anni della compagna di Marco Sau (buon compleanno Giada!) con una festa hawayana a tinte rossoblù. “Reunion” speciale l’altra sera in una villa lungo la costa sudorientale sarda. Oltre all’ex attaccante e fidanzato della festeggiata, c’erano, infatti, il centrocampista dell’Inter e della Nazionale Nicolò Barella (rientrato nell’Isola per le vacanze subito dopo la fine del campionato), Andrea Cossu, Luca Ceppitelli, Marco Mancosu e Daniele Dessena. Tutti in posa nella foto postata poi su Instagram dalla moglie di Barella, Federica.

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