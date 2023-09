Festa grande: Santa Maria di Uta  

Stasera alle 21 Videolina ripropone la festa di Santa Maria di Uta. Dopo la messa nel santuario, gioiello dell’arte romanica, parte la processione nelle vie del paese, con la sosta davanti alla chiesa parrocchiale di Santa Giusta. Il simulacro di Santa Maria è accompagnato dai gruppi in arrivo da diversi comuni dell’Isola. In tarda serata il ritorno al santuario dedicato a Santa Maria di Uta con la benedizione della statua . In studio Massimiliano Rais con la studiosa Michela Foddis.

