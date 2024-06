Festa grande per Sant’Antonio, la chiesa riaperta dopo 4 anni grazie al comitato delle donne 

Ieri la piccola chiesetta di Sant’Antonio a Sestu era stracolma di gente e di felicità. Un grande giorno per tutta la cittadina. La festa del Santo è stata celebrata con la chiesetta aperta, dopo una lunga e interminabile chiusura di quattro anni.

Una festa che è una vittoria, da attribuire alle donne del Comitato. Loro hanno riparato, pulito, lucidato e sistemato tutto per poter riaprire: «Siamo un gruppo tutto al femminile», spiega sorridendo modestamente Lucia Boi, «nato spontaneamente, tra amiche». È raggiante Maura Nonnis: «Un’emozione grande, ringraziamo anche don Franco Puddu, il parroco, che ci ha dato fiducia». Patrizia Marras ricorda: «Ho iniziato perché avevo una zia molto devota. La chiesa ha chiuso nel 2020, prima della pandemia; ci sono rimasta male perché ero molto abituata. Un luogo del nostro cuore».

Una piccola chiesetta, fondata nel ‘600 e ricostruita all’inizio del ‘900, oggi di competenza della parrocchia della chiesa di Nostra Signora delle Grazie: «Questa festa è un’antica tradizione. Anche la centralità della chiesetta permette una visita quotidiana», spiega don Franco Puddu; «la chiusura è venuta per cause di forza maggiore, aveva problemi per mancanza di sicurezza, di manutenzione. Non abbiamo comitati stabili, ogni anno il gruppo nasce spontaneamente, quando son venuti i sessantenni io li ho accolti con gioia».

Ma le donne del comitato non chiedono l’esclusiva: «Vorremmo che ogni anno ci fosse un comitato diverso e sia una nuova leva; quest’anno noi del ‘64, il prossimo anno del ‘65», è la proposta di Nonnis. I «prossimi lavori per la chiesa», continua Puddu, «sono la messa in sicurezza del campanile e il rifacimento degli intonaci esterni. Ma dipende anche dalla disponibilità dell’amministrazione comunale. Da 25 anni non aderiscono alla legge Bucalossi, che consente di erogare il 10% delle tasse agli enti religiosi». La festa è di tutti. «Qui ci siamo nati», racconta Luciano Serrau, 67 anni, «sono stato battezzato qua, e ci resterò sempre legato». E oggi e domani si continua, con i concerti nella Chiesa delle Grazie e in Comune, e l’animazione per bambini in piazza Salvo d’Acquisto questa sera.

RIPRODUZIONE RISERVATA