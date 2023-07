Festa grande per Pierina, undicesima centenaria del paese 

Pierina Calamida ha compiuto 100 anni e gli auguri glieli ha portati, a Cagliari, il sindaco di Teulada Angelo Milia. Il cognome tradisce l’origine cittadina: fu il parroco (ed eccellente insegnante) Efisio Calamida, a metà del 1800, a portare a Teulada i fratelli. I Calamida strinsero rapporti di famiglia con i maggiori possidenti locali e furono, per oltre mezzo secolo, i proprietari della Casa Sanjust di Teulada. Pierina è l’ultima centenaria di un gruppo familiare longevo, che gode di stima nel paese, ed entra nel già nutrito club di ultracentenari teuladini.

Due settimane fa aveva compiuto 106 anni Pietrino Culurgioni e nel mese di agosto compiranno 100 anni Maria Carta e Stefano Ballisai (un cugino di Pierina). Un incrocio di salute e longevità più che rimarchevole, per un paese che quanto a centenari non teme confronti. Furono i numerosi pastori e caprai nuoresi e ogliastrini a ripopolare la Baronia di Teulada dalla metà del 1600 in poi. Buon sangue non mente, dunque.

Il Comune di Teulada tre anni fa ha affidato lo studio della longevità all’Osservatorio sulle Blu Zone della Sardegna, guidato da Claudia Porcu, studio che si avvia alla sua conclusione. Da una quindicina d’anni il numero di centenari oscilla tra 7 e 12: una costanza che ha spinto demografi e nutrizionisti a passare al vaglio i volumi dell’anagrafe civile e religiosa degli ultimi 300 anni.

