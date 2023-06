Festa grande per la maestra che ha spento 102 candeline  

Generazioni di studenti hanno imparato dai suoi insegnamenti e ancora oggi serbano un buon ricordo della maestra Federica Melis che ieri ha spento 102 candeline. La porta di casa addobbata con drappi colorati per invitare amici e parenti alla festa.

Le ha lavorato per 35 anni dietro la cattedra, una lunga carriera scolastica in tanti paesi dell’Ogliastra e del Gerrei. Ieri la centoduenne ha ricevuto in casa il sindaco Bruno Chillotti e l’assessore Tore Mura che le hanno portato gli auguri di tutta la comunità. Federica Melis fa parte del gruppo degli otto anziani foghesini che insieme hanno fatto registrare a Perdasdefogu il Guinness World Record per la più alta concentrazione di centenari al mondo. (fr.l.)

