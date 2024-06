Festa grande per i 105 anni di tziu Alfonso 

Festa grande a Quartucciu per uno dei nonnini della cittadina: Alfonso Scioni, nato a Capoterra il 22 giugno 1919, ma quartuccese da tantissimo tempo, ha tagliato ieri l’invidiabile traguardo dei 105 anni che ha festeggiato insieme a tutti i suoi familiari.

Nonostante la sua veneranda età, tziu Alfonso è ancora arzillo e giocherellone, anche se la vita non lo ha risparmiato. Vedovo dal 2012 dopo la scomparsa dell’amatissima moglie Ada, ex combattente, ha perduto una gamba durante la seconda guerra mondiale, ma non si è mai perso d’animo. «Un grande lavoratore, insieme a Ada ha creato una splendida famiglia che lo festeggia calorosamente», racconta la nipote Monia Cuccu.

Una grande festa a cui hanno partecipato tutti i nipoti oltre ai figli Maria Francesca, Olinda, Olga e Federico insieme a cognati e cognate.

