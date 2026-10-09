Festa grande  per i 101 anni di zia Sisinnia 

Festa a Nughedu Santa Vittoria per i 101 anni di Sisinnia Mattu. Un compleanno speciale, il 9 ottobre, con la vista della sindaca Vanessa Corda, del vescovo monsignor Roberto Carboni e del parroco don Antonello Cattide.

Quella della signora Sisinnia, figlia di Giuseppe Tatti e Bonacata Fadda, è stata una vita semplice. «Mio padre faceva il pastore e io e le mie sorelle andavamo ad accudire le pecore», aveva ricordato lo scorso anno in occasione dei 100 anni. Anche il marito Salvatore Tatti, scomparso nel 2008, faceva l’allevatore. E Sisinnia, oltre a dedicarsi alla famiglia ed essere una cristiana praticante, dava una mano con il lavoro, preparando il formaggio. L’ultracentenaria vive ancora sola, accudita dai figli Daniele e Giuseppe che abitano anche loro nel centro del Barigadu e Antonio che vive ad Alghero. Tzia Sisinnia ha frequentato la scuola sino alla terza elementare. ( a. o. )

RIPRODUZIONE RISERVATA