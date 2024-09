Festa grande in paese per i cento anni di tzia Chicca Noli 

Orani ha festeggiato, domenica scorsa, i cento anni di Francesca Noli, conosciuta come tzia Chicca. Nata il 22 Settembre 1924 in una famiglia poco numerosa di contadini composta da Chicca, Luisa (nata nel 1921) e i genitori. Una famiglia semplice, ma che si reputava fortunata per essere riuscita ad avere sempre qualche provvista in casa, anche durante la guerra. Insieme alla sorella e al padre, Chicca, lavorava in campagna coltivando orzo, grano e fave. Ricorda le domeniche d'infanzia passate a giocare con la fune, a paradiso e con le fave usate come biglie, e i momenti passati a cuocere il pane e preparare il maiale. Si sposa l'11 settembre del 1947 con Giovanni Maria Puddu, pastore e vedovo con due figli, Salvatore e Lorenza. Un anno dopo è nata la prima figlia Rosa, poi Antonio, Maria (morta a soli 9 mesi di gastroenterite) e Agostino. Vent'anni dopo il marito muore e Francesca, ancora molto giovane, si occupa di tutto.

Oggi dedica il tempo alla preghiera e agli affetti. (g. pit.)

