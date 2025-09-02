Festa grande a Uta per Santa Maria Tra riti religiosi e show, c’è Noemi 

L’incontro fra tradizione religiosa e senso comunitario, nel coesistere di antiche credenze e nuove proposte: da venerdì a domenica a Uta entra nel vivo la Festa di Santa Maria con il Parco della Musica che ospiterà spettacoli e i concerti di Noemi e Tazenda. La Festa, presentata ieri all’assessorato regionale del Turismo, è promossa dal Comune con il patrocinio di Regione e Città Metropolitana. Un momento in cui la comunità si riunisce con l’arrivo anche di tanti emigrati ed ecco che per fermare questi momenti o per chi non potrà partecipare arriva domenica la diretta integrale trasmessa da Tcs a partire dalle 18, mentre dalle 21 sino alle 22 in contemporanea si aggiungerà Videolina con la conduzione di Paola Pilia.

Culto

La Chiesa di Santa Maria, centro della parte sacra della Festa e alle porte di Uta, non è solo preziosa testimonianza dell’architettura bassomedievale, ma importante ritrovo per tanti devoti alla Madonna. Come racconta don Roberto Maccioni, parroco e rettore del Santuario, l’8 settembre «la chiesa celebra la nascita di Maria e a Uta non c’è persona che rimanga indifferente a un compleanno così speciale: in questi primi giorni di novena sono già centinaia le persone che si accostano a celebrare in quella che, già nel 1902, anche le pagine dell’Unione Sarda definirono “la piccola Lourdes sarda”». Ad affiancare don Roberto nella presentazione anche il presidente del Comitato Santa Maria 2025, Filippo Tuveri, il sindaco Giacomo Porcu, e l’assessore regionale al Turismo, Franco Cuccureddu. «Con le manifestazioni del turismo identitario proseguiamo nel valorizzare gli eventi capaci di accendere i riflettori sulla Sardegna e renderla attraente tutto l’anno» spiega l’assessore, motivando l’inserimento della celebrazione negli Eventi della tradizione identitaria. «Un ingresso meritato, data la radicata tradizione che rappresenta, l’interesse che genera nei visitatori, e un programma di grande richiamo». I riti religiosi vedranno la seconda vestizione della Madonna sabato 6, seguita domenica dalla messa solenne e dalla processione principale – che riprenderà la mattina dopo – per chiudersi il 15 settembre con l’ultima vestizione.

Intrattenimento

Sarà inaugurato, per l’occasione, il nuovo palco concerti presso il Parco della Musica, mentre il parco stesso verrà dedicato all’indimenticabile Andrea Parodi con una cerimonia speciale. Sarà qui che la parte civile della Festa avrà luogo, a partire da venerdì 5 alle ore 21.30 con il concerto dei Creedence Clearwater Revived, band-tributo dei Creedence. Nella serata di sabato 6 sarà invece “Nostalgia 90” a scaldare gli animi, proponendo animazione e balli a tema anni Novanta. Attesi per domenica i Tazenda che, dopo la cerimonia dedicata al compianto Parodi, saliranno sul palco sempre alle 21.30 per una nuova data del tour “Bonas Noas”, rimando all’omonimo brano del disco “Fortza Paris” (del quale ricorre il trentennale). Dopo l’annuale spettacolo pirotecnico firmato Fratelli Massa lunedì 8, sarà la voce di Noemi a riempire il Parco, in una delle ultime tappe del “Nostalgia Summer Tour”. Martedì 9, infine, calerà il sipario sulla Festa con lo spettacolo “Cabaret” di Ignazio Deligia, ancora una volta dalle 21.30.

