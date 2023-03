Antiochense 0

Gialeto 2

Antiochense : Bove, Landis, F. Frau, Loi, Foddi (70’ Cimmino), Congiu (86’ Gherardini), Medda, Bullegas (58’ Farris, 88’ Cabras), A. Frau, Carboni (70’ Falletto), Sabiu. Allenatore Serra.

Gialeto : Boassa, Mascia, Fois, Ena, Ruggiero, Argiolas, Pilloni (60’ Coccodi), Farci, Medda (80’ Ladu), Piras, Asuni. Allenatore Ruggiero.

Arbitro : Capotosto di Oristano.

Reti : 6’ Ruggiero, 57’ Fois.

Una Gialeto emblema di concretezza assoluta espugna Sant’Antioco con un 2-0 figlio di un atteggiamento tattico prudente ma anche della scarsa vena in attacco dei lagunari, che sciupano più di una occasione. Ottima la prestazione del portiere Boassa. Capolista già in vantaggio al 6’ con la rete di Ruggiero. Partita in discesa per la formazione di Serramanna. Ma è veemente la reazione dei lagunari (costretti da infortuni e squalifiche a spedire in campo una formazione ampiamente rimaneggiata e piena di giovani), che sfiorano il pari al 10’, al 16’ e al 20’: in tutti i casi il portiere Boassa nega la rete due volte a Congiu e una volta a Sabiu. La difesa ospite traballa più del dovuto, gli sforzi dell’Antiochense però non vengono ripagati ma anzi a inizio ripresa la Gialeto di Diego Ruggiero dà il colpo di grazia ai padroni di casa: Fois in mischia indovina il pertugio giusto per il raddoppio.

