Festa Francia ma solo ai calci di rigore 

Portogallo 3

Francia 5

(dopo i calci di rigore)

Portogallo (4-2-3-1) : Diogo Costa, Cancelo (29’ st Semedo), Pepe, Ruben Dias, Nuno Mendes, Palhinha (47’ st Ruben Neves), Vitinha (13’ sts Matheus Nunes), Bernardo Silva, Bruno Fernandes (29’ st Francisco Conceiçao), Leao (1’ sts Joao Felix), Cristiano Ronaldo. Ct Martinez.

Francia (4-3-1-2) : Maignan, Koundé, Saliba, Upamecano, Hernandez, Kanté, Tchouameni, Camavinga (1’ pts Fofana), Griezmann (22' st Dembelé), Kolo Muani (41’ st Thuram), Mbappé (1’ sts Barcola). Ct Deschamps.

Arbitro : Oliver (Inghilterra).

Sequenza rigori : Dembelé (gol), Cristiano Ronaldo (gol), Fofana (gol), Bernardo Silva (gol), Koundé (gol), Joao Felix (palo), Barcola (gol), Nuno Mendes (gol), Hernandez (gol).

Note : Palhinha e Saliba per gioco scorretto; angoli 10-3 per il Portogallo; recupero 0’ e 3’; spettatori 49mila.

Amburgo. Le stelle più attese, Ronaldo e Mbappé, si fanno vedere poco, ma anche le loro squadre giocano sotto tono. Così tra Francia e Portogallo vince la paura per quasi 120’, quelli dei tempi regolamentari e supplementari durante i quali nessuna delle due Nazionali riesce a segnare. Alla fine sono i rigori a decidere la sfida dei quarti di finale e i tiri dagli undici metri sorridono ai Bleus, tra i favoriti per la vittoria finale ma incapaci, sinora, di mostrare le qualità che tutti gli riconoscono. Finisce tra la delusione dei lusitani e di Cr7, all’ultimo grande torneo con la squadra del suo Paese, e la gioia di Deschamps, che martedì a Monaco sfiderà la Spagna ad Amburgo in una semifinale apertissima. Decisivo il tiro del milanista Hernandez, quinto della serie per i transalpini, mentre per gli iberici è fatale l’errore di Joao Felix.

Martinez conferma la formazione degli ottavi contro la Slovenia, Deschamps cambia due uomini con Rabiot sostituito da Camavinga e Kolo Muani dall’interista Thuram. Francia aggressiva, Portogallo che agisce in contropiede, ma le difese dominano sugli attacchi. I Blues vanno vicini alla rete con Hernandez e Mbappé ma Diogo Costa salva con un doppio intervento. Sull’altro fronte Leao punta e salta spesso Koundé ma non riesce mai a concretizzare. Nella ripresa conclusione di Mbappé che trova pronto Diogo Costa, poi Maignan interviene su Bruno Fernandes e subito dopo su Vitinha. Kolo Muani spreca tutto in contropiede (provvidenziale scivolata di Ruben Dias) e così fa anche Camavinga, che dall’area piccola manda fuori. Si va ai supplementari. I ct inseriscono forze fresche ma nulla cambia. Al 92’ Ronaldo manda alto da pochi passi, nel secondo supplementare Nuno Mendes trova Maignan attento. Si va ai rigori. Ronaldo segna, Mbappé non c’è perché sostituito, Joao Felix sbaglia e Hernandez fa gioire i suoi.

