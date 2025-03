Festa europea, un viaggio tra le delizie del Nord Europa 

Un omaggio all'Europa: un viaggio tra piatti tipici, musiche e spettacoli del vecchio continente. È la festa Europea che ha aperto i battenti venerdì sera al piazzale Multipiano con l'inaugurazione del villaggi e la degustazione di un bicchiere di vin brûlé. Il tempo poco clemente ha fatto spostare il tributo live ai Queen dall'apertura a questa sera. Ieri, dalle 11 alle 23, la manifestazione è stata incentrata sulle prelibatezze del centro e nord Europa: Germania, Irlanda, Francia, Belgio, Ungheria, Inghilterra. C'è stata nel tardo pomeriggio l'esibizione della sassofonista Mary Grace con musiche tipiche celtiche e la sera il concerto live dei Glee's. Tra gli stand molti curiosi, golosi e anche qualche turista. C'era lo spezzatino alla Guinness, le croque monsieur francesi, i kipferl, ma non solo salato anche dolci: waffle di Liegi farciti, i coloratissimi e dolcissimi macaron, la sacher, i krapfen. E chi più ne ha più ne metta. Tra i visitatori ieri a pranzo anche una famigliola tedesca in vacanza in Ogliastra. «Good», hanno commentato mentre assaggiavano l'Irish hamburger. «La Festa Europea è un format itinerante che racconta cibi e musica del Nord Europa. Tortolì è l'ultima tappa dopo diversi comuni sardi» - commenta Ivan Scarpa dell'associazione culturale Invitas, che ha organizzato la manifestazione con il patrocinio del Comune. Si chiude oggi: stand aperti sino alle 23, musiche e balli folk irlandesi. (f. me.)

