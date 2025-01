Festa europea, tre giornate di animazione 

Weekend in piazza Sella all'insegna di currywurst, madeleine, musica irlandese, ma non solo: arriva la tappa inaugurale della Festa europea organizzata dall'associazione Invitas, con il patrocinio del Comune di Iglesias.

Il ricco programma vedrà al centro della festa sei paesi europei: Irlanda, Francia, Belgio, Austria, Germania e Ungheria, ognuno con il proprio stand. Il format porterà nella piazza principale non solo le pietanze più iconiche, ma anche le musiche più suggestive e la cultura dei paesi del centro-nord Europa. «La Festa europea è una novità per il Sulcis Iglesiente - dichiara l'assessora alla Cultura Claudia Sanna -. Aprirsi a nuove proposte è importante per testare idee innovative e diversificare l'offerta culturale della città». Si inizia oggi, dalle 19, col brindisi inaugurale, per proseguire poi con il concerto dei Radio Queen Sardegna. Domani e domenica intrattenimento con strumenti popolari celtici e il live dei Glee's alla sera del sabato, mentre a conclusione, la domenica, ci saranno degli elegantissimi balli inglesi.

«È una grande opportunità accogliere questa manifestazione - conclude l'assessore alle Attività produttive Daniele Reginali - poiché ci permette di celebrare la diversità culturale e le tradizioni tra le nazioni europee, ma è anche un'importante occasione per mostrare il meglio della nostra comunità». (m. l.)

