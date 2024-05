Festa ed emozioni per Sant’Isidoro 

Un tripudio di colori, prove di destrezza sui cavalli e devozione: festeggiamenti in grande stile, sabato e ieri a Serramanna, in onore di Sant’Isidoro. Sabato una folla si è riversata in località Bia Sa Funtana per la prima pariglia, con le acrobazie di gruppi di cavalieri (il più piccolo di 6 anni e mezzo) provenienti da diverse località e gli sbandieratori di Iglesias e le musiche etniche del gruppo “A Ballare”, di Roberto Fadda ed Emanuele Bazzoni. Ieri mattina la messa solenne e la tradizionale processione delle attesissime Traccas, preceduta dalla sfilata dei cavalieri e seguita dai gruppi folk: i due gruppi locali, Tradizioni popolari e Su Stentu, hanno aperto e chiuso la sfilata. Il cocchio del Santo trainato dai buoi ha concluso la processione con i fedeli al seguito.

