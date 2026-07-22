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Goni.
23 luglio 2026 alle 00:46

Festa e tradizione per quattro santi 

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Tre giorni di festa tra fede, tradizione, musica e spettacoli per celebrare San Giacomo Maggiore, Santa Barbara, Sant’Anna e San Gioacchino. L’appuntamento è da domani a domenica a Goni. Domani dalle 10 la processione in onore di Santa Barbara, accompagnata dalle launeddas di Lorenzo Delussu, e la messa. Alle 22,30 in piazza Santa Barbara musica etnica col gruppo Dilliriana. Sabato dalle 10 la processione del patrono San Giacomo Maggiore e la celebrazione eucaristica. Alle 22,30 si esibirà la band Tieni il Tempo coi successi degli 883 e di Max Pezzali. Domenica alle 9,30 la processione e la messa in onore di Sant’Anna. Dalle 17,30 animazione e giochi per bambini al campetto comunale. Alle 22 la chiusura con lo spettacolo comico del Sindaco di Scraffingiu e Tziu Pibioni. Il programma è curato da comitati locali e Pro Loco. (s. m.)

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