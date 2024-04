Festa e spiritualità: mille giovani salesiani invadono la città 

Hanno scelto Cagliari per la sua apertura verso il mondo, per il suo essere luogo di arrivi e partenze ma anche laboratorio di integrazione. Da due giorni, e fino a oggi, mille giovani del Movimento giovanile salesiano invadono Cagliari con la loro gioia e il loro entusiasmo per partecipare al VII Forum Mgs dell’Italia centrale.

Da più di un secolo i Salesiani di don Bosco e le Figlie di Maria Ausiliatrice lavorano in Sardegna al servizio dei giovani attraverso un impegno educativo ispirato al «metodo preventivo». Oratori, parrocchie, centri di formazione professionale e scuole sono avamposti educativi in cui consacrati, famiglie, laici professionisti, operatori pastorali e volontari si spendono con passione, convinti che l’educazione sia il migliore investimento sul futuro. Alla luce di questa storia il Movimento Giovanile Salesiano dell’Italia Centrale ha fortemente voluto che il Forum sbarcasse a Cagliari.

La prima giornata si è svolta al Parco di Monte Claro: accolti da musica e balli, i giovani si sono ritrovati in ascolto delle testimonianze di alcuni ospiti sui momenti di buio. Con il calar del sole, il grande prato si è trasformato in una cattedrale naturale con la veglia di preghiera di fronte al Signore. Ieri, l’invasione in città per ascoltare testimonianze di speranza, nel servizio ai più poveri, ai carcerati, ai senzatetto, ai disabili, ai migranti. E questa mattina appuntamento sul sagrato della Basilica di Bonaria: pellegrinaggio al simulacro della Patrona e messa celebrata dall’arcivescovo Giuseppe Baturi.

