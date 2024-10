Festa e omaggio del Comune per due nuovi centenari 

Anche la città di Bosa può essere annoverata a pieno titolo tra i centri dell’isola dove si vive più a lungo. Sono attualmente tre le persone che hanno superato la soglia dei 100 anni, gli ultimi festeggiati in ordine di tempo, hanno raggiunto recentemente il secolo di vita. Lo scorso 15 ottobre ha tagliato il prestigioso traguardo Antonio Ibba, una vita da allevatore dedicata al lavoro e alla famiglia. Precedentemente, il 28 settembre, a spegnere 100 candeline era stata Maria Carmina Schintu, pure lei festeggiata in famiglia con figli, nipoti e pronipoti. A entrambi il sindaco Alfonso Marras ha regalato un pensiero e consegnato una targa di auguri a nome dell’amministrazione comunale e di tutti i concittadini. La terza centenaria è invece Pietrina Pinna, che ha compiuti 100 anni nel dicembre 2023. «Gli anziani sono il filo che ci lega alla nostra storia, alle tradizioni, rafforzano in tutti noi il senso e il significato della famiglia- afferma il sindaco - la comunità di Bosa nutre un profondo rispetto e un immenso affetto verso gli anziani, un autentico esempio di vita. Essere presente ai loro festeggiamenti su invito delle famiglie di Antonio Ibba e Maria Carmina Schintu è stato per me un motivo di grande gioia. Esprimere loro l’affetto di tutta la popolazione è stato un piacevole dovere e un grande onore». ( s.c. )

