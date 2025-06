Festa Dinamo per i dieci anni del triplete 

Sassari. La festa del decennale del triplete per celebrare lo scudetto e ricaricarsi in vista della stagione 2025/26. «L’entusiasmo è lo stesso e siamo un pizzico più motivati, perché negli ultimi anni non abbiamo fatto quello che potevamo e dovevamo fare», ha ammesso il presidente Stefano Sardara nella conferenza stampa di ieri mattina. Doveva esserci al suo fianco pure il nuovo direttore generale del Banco di Sardegna, Mauro Maschio, ma un impegno lo ha tenuto lontano. I tifosi speravano nell’annuncio del rinnovo della sponsorizzazione dell’ente che da oltre tre decenni è il partner della Dinamo. «Non sono preoccupato», ha detto comunque il numero uno biancoblù, che ha pure ammesso come i lavori di ampliamento del PalaSerradimigni slitteranno ancora.

La festa

Sardara insieme al direttore operativo Luigi Peruzzu ha illustrato il programma della celebrazione del decennale del fantastico filotto Supercoppa-Coppa Italia-scudetto centrato nella stagione 2014/15. «Siamo felicissimi di tornare a festeggiare in piazza non solo gli eroi del triplete ma anche i tifosi. Ci sarà inoltre una delle due madrine: Elisabetta Canalis». Hanno già garantito la presenza gli americani Lawal, Sanders e Logan, più Brooks che è diventato nel frattempo italiano. Ci saranno i due Sacchetti, coach Meo e il figlio Brian, e Formenti, oltre naturalmente a Devecchi e Vanuzzo ormai sassaresi acquisiti. La festa è fissata per il 26 giugno in quella piazza d’Italia che accolse la squadra al rientro dalla conquista dello scudetto. E nel programma (inizio alle 21) c’è pure una sorpresa musicale che farà l’ente Marialisa de Carolis. Dal lunedì 23 invece la Sala Siglienti della sede sassarese del Banco ospiterà la mostra con le maglie Dinamo dal 1960 a oggi.

Virtus e Polonara

A margine della conferenza i complimenti ai neo campioni d’Italia della Virtus Bologna («si sono ripresi dopo un inizio complicato») e un pensiero scambiato con Achille Polonara, protagonista a Sassari per due campionati e nella conquista della Europe Cup 2019, oggi colpito da un brutto male e ricoverato: «Gli ho detto di rimettersi perché lo aspetto a Sassari».

RIPRODUZIONE RISERVATA