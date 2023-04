Festa di sport tra Torres e Latte Dolce 

Sassari. Tribuna coperta piena di tifosi, con diverse famiglie e clima rilassato al “Vanni Sanna” per l’amichevole fra Torres (in maglia oro) e Latte Dolce finita 3-1. Un pretesto per rivedere tutti o quasi i protagonisti della stagione e festeggiare i risultati delle due squadre. La Torres si è salvata in serie C, il Latte Dolce è di nuovo in serie D dopo un anno di Eccellenza. Da segnalare il rientro nella Torres di Sanat a 5 mesi dall’infortunio: l’esterno offensivo ha preso una traversa con un bel tiro a girare.

Pronti via, il Latte Dolce affonda a destra con Grassi, traversone e Scognamillo insacca. Al 14’ pari della Torres: presa difettosa del portiere Congiunti e Bonavolontà segna . Nella ripresa al 54’ Pierangeli entra in area, salta il portiere ma conclude debole e quasi sulla linea intercetta Lombardo. Al 72’ Saporiti serve Diakite sottoporta ma il tiro è sul portiere Panai. All’80’ Diakite segna: prima manda la palla sul palo sinistro, poi riprende e insacca. Poco dopo Masala di testa sigla il 3-1. (g. m.)

