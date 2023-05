Festa di sport e inclusione per 200 atleti di tutta l’Isola 

Vincitori e vinti, tutti premiati nella grande festa dello sport, che si è svolta ieri a Macomer, negli impianti di Sertinu, piscina comunale e centro polivalente. Sportinsieme, organizzata dall’associazione culturale Tottuparis, ancora una volta è stata una grande manifestazione per l’inclusione, che ha coinvolto squadre di diversamente abili provenienti da tutta l’Isola, con oltre 200 atleti. È stato un momento di integrazione con la partecipazione di squadre di basket, baskin, calcetto, nuoto e tiro con l’arco. Appassionatamente, si sono affrontate formazioni di atleti diversamente abili e normodotati che hanno dato vita ad una emozionante manifestazione sportiva. Gli impianti di Sertinu sono stati invasi da centinaia di persone e gli atleti sono stati salutati dall’amministrazione comunale. Interessante la partecipazione del gruppo regionale dell’Oftal (associazione che raccoglie malati e disabili di tutta l’Isola), in particolare gli ospiti del centro di Villa Chiara di Olbia, guidati dal presidente regionale Tore Acca. Dopo le gare, che si sono svolte in un clima di festa, tutti si sono poi incontrati in un importante momento conviviale, organizzato dall’associazione di caccia “Sa mesa”. Previsto anche l’angolo dell’arte sul tema “Diversità e inclusione”, dove i pittori diversamente abili sono stati guidati dall’artista Giulio Ledda. Alla fine le premiazioni e tanta festa insieme.

