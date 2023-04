Festa di sport dopo la grande paura 

Oltre trecento ragazzi al torneo di calcio dedicato a Sant’Efisio e organizzato dalla parrocchia di Frutti d’Oro Beata Vergine Maria Madre della Chiesa. La manifestazione, come recita la locandina, «cerca di trasmettere ai giovani il rispetto, la passione, il sacrificio, la gioia e l’amore per lo sport». Idea apprezzata dai genitori dei bambini più piccoli, che vedono i propri figli giocare per divertimento e non per competere.

Le gare, che vedono la partecipazione del calcio femminile, dei bambini dai 5 anni fino agli adulti, vanno avanti tra risate e nuove amicizie. Le società che partecipano al torneo provengono da Capoterra , Uta , Sarroch , Pula e Villa San Pietro .

Nel pomeriggio di sabato era prevista la messa inaugurale del torneo, ma non si è tenuta a causa di un malore che ha colpito il parroco di Frutti d’Oro Battista Melis. Inizialmente si sono creati smarrimento e preoccupazione tra i volontari della polisportiva di Frutti d’Oro, che hanno organizzato una preghiera collettiva per il parroco. La festa è continuata dopo che in serata è arrivata la notizia che il parroco stava bene e salutava calorosamente partecipanti e organizzatori. Il torneo si concluderà il primo maggio, con le finali e la premiazione delle squadre. (a. m.)

