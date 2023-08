Festa di Sant’Ignazio, pellegrini da tutta la Sardegna 

La festa di Sant’ Ignazio si sta confermando anche quest’anno come uno dei momenti religiosi più attesi, con fedeli in arrivo a Laconi da tutta la Sardegna. Ieri mattina grande partecipazione (con diretta su Videolina) alla santa messa solenne celebrata dall’arcivescovo di Oristano e Ales-Terralba, monsignor Roberto Carboni. Oggi alle 18 si terrà invece quella presieduta dal vicario provinciale Franco Carollo. A seguire la processione con la partecipazione delle confraternite, gruppi folk, cavalieri e musicisti della Sardegna. Le celebrazioni sono tutte animate dal coro polifonico laconese. Anche i riti odierni saranno trasmessi in diretta su Videolina.

Ieri mattina intanto, molta emozione per la commemorazione degli aviatori caduti nell'incendio del 1985, alla presenza di una delegazione dei familiari. Uguale cerimonia si era tenuta in mattinata a Pisa.

Stasera conclusione degli eventi che hanno caratterizzato il programma delle manifestazioni civili, promosso dall’amministrazione comunale per la mancanza di un comitato.

Alle 21.30 all'anfiteatro si terrà la rassegna regionale del folclore. Sul palco voci, danze e suoni di Sardegna con le più belle espressioni del folclore isolano. Presentano Giuliano Marongiu e Roberto Tangianu. ( s. c. )

