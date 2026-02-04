Festa di Sant’Eulalia, al via le celebrazioni 

Iniziano oggi i festeggiamenti della parrocchia di Sant’Eulalia in onore della sua patrona. Fino a giovedì 12 febbraio, è previsto un ricco programma di eventi religiosi, culturali e sociali, aperti a tutta la cittadinanza. Le celebrazioni includono le tradizionali Messe del Triduo, la solenne processione della patrona e momenti di preghiera comunitaria, affiancati da incontri culturali, spettacoli teatrali, concerti e iniziative di condivisione e socialità.

L’apertura

Stasera si parte alle 18 con la Messa del Triduo che inaugurerà la settimana di festeggiamenti. A seguire, alle 19.15, nel Teatro Sant’Eulalia si terrà l’incontro “I valori dello sport: scuola di amicizia e rispetto che educa alla giustizia e alla pace”, con la partecipazione dei giovani e dei calciatori del Cagliari Calcio, Riyad Idrissi e Yael Trepy. La serata, condotta da Massimiliano Medda insieme al parroco don Marco Lai, offrirà un’occasione per dialogare con gli atleti e riflettere sull’importanza dello sport come scuola di vita.

Gli appuntamenti

Gli eventi proseguiranno al Teatro Sant’Eulalia: con spettacoli teatrali in lingua sarda, concerti, spettacoli e il pranzo comunitario di domenica. Le messe del Triduo si terranno ogni giorno alle 18 fino a sabato. Domenica ci sarà la solenne processione: partirà alle 10 e sarà seguita dalle messe tra le 10.30, nella parrocchia di Sant’Eulalia, e le 18, nella Chiesa del Santo Sepolcro. Giovedì le celebrazioni si concluderanno con uno dei momenti più attesi: la conferenza “Il Martirio”, a cura dell’arcivescovo di Cagliari, monsignor Giuseppe Baturi alle 16.30, seguita alle 18 dalla messa solenne presieduta dallo stesso arcivescovo.

