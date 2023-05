Festa di Sant’Elena, si insedia il nuovo presidente del comitato 

È stata una cerimonia intensa ed emozionante quella che ha segnato il passaggio di consegne tra il presidente uscente del Comitato stabile per i festeggiamenti in onore di Sant’Elena, Nicola Sanna, e il nuovo presidente Gianni Orrù già presidente del gruppo folk Città di Quarto e patron di Sciampitta il festival internazionale del folklore che con le sue musiche e danze tornerà in città nel mese di luglio.

In una basilica gremita, domenica, giorno della festa di Sant’Elena, c’è stato il passaggio del medaglione. Commosso ed emozionato Orrù, con a fianco la moglie Margherita Puddu, entrambi elegantissimi, avrà adesso il compito di guidare ai festeggiamenti di settembre che culmineranno con la grande processione per le strade cittadine con la statua della patrona vestita con gli abiti, la corona e i gioielli. Ricco anche il programma di festeggiamenti civili, con in primo piano la sagra dell’uva, che cercherà di ricalcare il grande successo della festa organizzata lo scorso anno da Nicola Sanna. A celebrare la messa domenica, è stato il vice parroco don Gianmarco Lorrai e poi tutti insieme in sacrestia per la grande foto di gruppo anche con il parroco don Alfredo Fadda. Con loro la presidente del consiglio Rita Murgioni e l'assessora alle Periferie Tiziana Cogoni.

