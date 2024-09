Festa di Sant’Elena, è scattato il piano della viabilità 

La città si prepara a festeggiare la sua patrona. Il triduo di preghiera aprirà domenica le celebrazioni in onore di Sant’Elena che andranno avanti fino al 22 con una serie di appuntamenti tra mostre, il concerto di Raf (sabato 14) e il dj Sandro Murru (lunedì 16), la grande processione di venerdì 13 e la sagra dell’uva domenica 15. Martedì alle 19 il taglio del nastro a Sa dom’è Farra alla presenza del comitato, del parroco don Alfredo Fadda e delle autorità comunali.

E la festa rivoluzionerà il traffico in centro e in periferia. Tantissime le modifiche alla viabilità previste dalla Polizia locale.

La viabilità

Mercoledì 11 e poi da venerdì 13 a lunedì 16 dalle 14 all’una del giorno successivo stop alle auto e divieto di sosta con rimozione in via Marconi tra via Brigata Sassari e via Cavour, in piazza Sant’Elena, in piazza Azuni in via Diaz, tra via D’Annunzio e via Firenze , in via D’Annunzio e in via Zara.Giovedì 13 nel giorno di Enomusica, dalle 14 traffico chiuso e divieto di sosta in via Porcu da piazza Azuni al Comune e in via Cavour, tra via Manzoni e via Porcu. Le auto in arrivo da via Marconi, all’incrocio con via Porcu dovranno proseguire dritte mentre quelle che arrivano all’incrocio con via Cavour dovranno andare verso via Roma. È prevista poi la direzione obbligatoria a destra in via Cavour all’incrocio con via Manzoni in direzione di quest’ultima. Traffico chiuso anche in via Bergamo e in via Venezia, mentre chi arriva da via Cialdini dovrà procedere verso via Martini.

Venerdì 13 è il giorno della processione con il simulacro della Santa : nelle vie dove passerà il corteo traffico chiuso e divieto di sosta.Stessi divieti anche nelle strade dove domenica 15 passerà la Sagra dell’Uva. La partenza è prevista in via Cecoslovacchia verso le 18,30. Da qui poi la sfilata colorata, di trattori ed enotraccas arriverà fino alla basilica dove ci sarà la benedizione e la distribuzione dell’uva. La festa proseguirà poi sabato 21 e domenica 22 con due giornate all’insegna dello sport e nuove modifiche alla viabilità.

Gli altri eventi

Intanto ieri con l’arrivo della bandiera nella chiesetta di Santa Maria ha preso il via la festa di Santa Maria di Cepola che vivrà uno dei suoi momenti più intensi sabato con il concerto di Manuela Villa alle 21,30 nel palco allestito tra le vie Garibaldi e XX Settembre e domenica con la processione.Oggi invece alle 18,30 la recita del rosario e la messa mentre in serata gran cabaret con le schegge di Teresa Garau. Sempre sabato sarà grande festa anche in via Porcu con il ritorno di Kumbidus la festa dei popoli, con le comunità straniere che vivono in città e non solo, che prepareranno i loro piatti tipici. E sarà record: ben 18 i Paesi partecipanti.

