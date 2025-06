Festa di Sant’Elena, è inziata la questua 

Ha preso il via nei giorni scorsi la questua per la festa di Sant’Elena in programma il prossimo settembre. I soci del Comitato stabile per i festeggiamenti, si recano di casa in casa per raccogliere fondi per organizzare il programma per omaggiare nel migliore dei modi la patrona.

Dopo la prima parte di festa esclusivamente religiosa lo scorso maggio, a settembre sarà il tempo della grande processione per le vie della città con il simulacro della Santa e dei festeggiamenti civili con mostre, convegni, degustazioni, la sagra dell’uva e il grande concerto con un artista che sarà svelato in seguito in piazza Sant’Elena.I soci del comitato sono tutti riconoscibili dal cartellino per questo, come ogni anno, si invitano gli anziani a non aprire la porta ad altri. È capitato infatti che in altri anni qualcuno abbia bussato alla porta di cittadini soprattutto anziani chiedendo soldi per la festa senza alcun titolo e senza essere membri del Comitato.

