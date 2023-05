Festa di Sant’Elena, domani la vestizione 

L’antico rito della vestizione della statua di Sant’Elena apre il programma di festeggiamenti di maggio, esclusivamente religiosi, in onore della patrona. Il simulacro sarà addobbato con i suoi paramenti, la corona e la croce.

La cerimonia della vestizione è in programma domani alle 19,45 in basilica e seguirà le solite tappe che si ripeteranno poi anche a settembre, quando però la statua sarà adornata anche con i gioielli prima di uscire per la grande processione. Il procedimento è sempre lo stesso: i soci del comitato prima ripuliscono il simulacro con un pennello, poi l’adornano con i polsini in pizzo, la corona e la croce: tutti ex voto donati dai fedeli. Un tempo per ripulire la statua veniva utilizzata la malvasia che aveva la capacità di farla brillare. Col tempo questa tradizione si è persa, per paura di danneggiare il simulacro dopo il restauro. Le celebrazioni proseguiranno domenica 21 maggio, con la santa messa presieduta da don Gianmarco Lorrai in programma alle 11,30 in basilica. Al termine il cambio del medaglione tra il presidente uscente del comitato di Sant’Elena Nicola Sanna e il nuovo presidente Gianni Orrù.

Nelle prossime settimane comincerà poi anche la questua casa per casa per raccogliere fondi per organizzare al meglio la grande festa del prossimo settembre, che vedrà un ricco programma di celebrazioni.

